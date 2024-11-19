«Юта» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» одержал победу над «Ютой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Авторами голов «Кэпиталз» стали Дилан Строум, Ник Дауд, Брэндон Дьюхейм, Алексей Протас и оформивший дубль российский нападающий Александр Овечкин.

За «Юту» отличились Джек Макбэйн и Ник Бьюгстад.

«Вашингтон» с 27 очками стал лидером турнирной таблицы Восточной конференции, а «Юта» с 17 очками занимает 11-е место на Западе.