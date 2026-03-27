«Вашингтон» победил «Юту», Овечкин оформил хет-трик, Мирошниченко забил 2 гола

«Вашингтон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. Игра проходила на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик. Теперь у 40-летнего россиянина 56 (29+27) очков в 73 матчах этого сезона. С учетом плей-офф за карьеру у него сейчас 1003 гола.

Также в составе гостей дублем отметился другой российский форвард — Иван Мирошниченко. Для него это первые два гола в текущем сезоне. Еще два гола у гостей забили Энтони Бовилье и Расмус Сандин.

У «Маммот» дублем отметился Дилан Гюнтер, а также по одному голу забили Логан Кули и Маккензи Уигар. В трех голах поучаствовал российский защитник Михаил Сергачев, оформивший ассистентский хет-трик. Теперь у 27-летнего россиянина 49 (10+39) очков в 69 играх этого сезона.

«Вашингтон» набрал 81 очко в 73 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 80 очков в 73 играх.