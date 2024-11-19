Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Ютой»
«Вашингтон» на выезде переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
В столичной команде отличились Дилан Строум, Ник Дауд, Брэндон Дьюхейм, Алексей Протас и оформивший дубль российский нападающий Александр Овечкин.
В текущем сезоне 39-летний россиянин набрал 25 (15+10) очков в 18 встречах.
За «Юту» шайбы забросили Джек Макбэйн и Ник Бьюгстад.
«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции, а «Юта» с 17 очками расположилась на 11-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Вашингтон» — 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
Голы: Макбэйн — 5 (Стенлунд, Коул), 3:05 — 1:0. Строум — 6, 7:46 — 1:1. Дауд — 5 (Духайм, Рэддиш), 7:56 — 1:2. Овечкин — 14 (Дюбуа), 11:05 — 1:3. Овечкин — 15 (бол., Карлсон, Строум), 25:38 — 1:4. Бьюгстад — 3 (Шмальц, Келлер), 31:44 — 2:4. Духайм — 4 (ван Римсдайк, Эллер), 47:30 — 2:5. Протас — 7 (Манджапане), 49:56 — 2:6.
Вратари: Ингрэм (Веймелка, 25:38) — Линдгрен.
Штраф: 13 — 21.
Броски: 26 (11+8+7) — 24 (8+10+6).
Наши: Сергачев (25.04/1/-1) — Овечкин (14.06/3/+2).
19 ноября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|8
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|2 : 3
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|1 : 5
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|3 : 0
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|2 : 4
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|2 : 6
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -