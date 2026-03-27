Сергачев сделал три голевые передачи в первом периоде матча с «Вашингтоном»

«Юта» забила три гола «Вашингтону» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Счет после 20 минут игры — 3:1.

Во всех трех голах «Маммот» поучаствовал российский защитник Михаил Сергачев. Теперь у 27-летнего россиянина 49 (10+39) очков в 69 играх этого сезона.