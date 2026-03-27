Овечкин забросил 1002-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 12-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Счет стал равный — 3:3.

Для 40-летнего россиянина этот гол стал 28-м в сезоне-2025/26, 925-м — в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру и 1002-м в НХЛ с учетом плей-офф.