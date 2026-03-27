«Юта» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Юта Маммот» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 27 марта. Игра пройдет на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

«Юта» — «Вашингтон»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за основными событиями и результатом игры «Юта» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Вашингтон

В 72 играх регулярного чемпионата НХЛ «Юта» набрала 80 очков, «Вашингтон» — 79 очков. В ночь на 4 марта «Маммот» победили «Кэпиталз» в столице США со счетом 3:2.