«Юта» на своем льду обыграла «Ванкувер» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

У «Юты» шайбы забросили Клейтон Келлер, Дилан Гюнтер и Михаил Сергачев.

Авторами голов «Кэнакс» стали Дэнтон Хайнен и Дакота Джошуа.