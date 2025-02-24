«Юта» победила «Ванкувер»

«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграла «Ванкувер» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Логан Кули и Дилан Гюнтер. У «Кэнакс» гол на счету Джейк Дебраск.

После этого матча «Юта» с 59 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 63 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Ванкувер» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дебраск — 21 (бол., Э. Петтерссон, Сутер), 21:43 — 0:1. Кули — 16 (Марино, Келлер), 23:51 — 1:1. Гюнтер — 21 (бол., Шмальц, Келлер), 54:07 — 2:1.

Вратари: Веймелка — Шилов (58:19 — 58:36, 58:54).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 32 (11+11+10) — 15 (4+4+7).

Наши: Сергачев (25.10/1/+1) — -.

24 февраля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.