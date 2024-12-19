Шайба Сергачева принесла «Юте» победу над «Ванкувером» в овертайме

«Юта» дома переиграла «Ванкувер» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов хозяев стали Клейтон Келлер, Дилан Гюнтер и забросивший победную шайбу Михаил Сергачев.

За 31 матч в нынешнем сезоне 26-летний россиянин набрал 23 (8+15) очка.

У «Кэнакс» отличились Дэнтон Хайнен, Дакота Джошуа.

«Юта» набрала 35 очков в 31 встрече и расположилась на 10-й строчке в Западной конференции, «Ванкувер» идет 7-м с 38 очками в 31 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Хейнен — 5 (бол., Хьюз), 32:39 — 0:1. Джошуа — 2 (Блюгерс, Хьюз), 42:45 — 0:2. Келлер — 11 (Шмальц, Хэйтон), 49:02 — 1:2. Гюнтер — 14 (бол., Келлер, Кули), 55:30 — 2:2. Сергачев — 8 (Кули), 64:47 — 3:2.

Вратари: Веймелка — Демко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+9+10+3) — 27 (4+10+10+3).

Наши: Сергачев (27.02/4/+2) — -.

19 декабря. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель