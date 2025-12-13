«Юта» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Встреча прошла в Солт-Лейк Сити.

У хозяев отличились Джон-Джейсон Петерка, Ник Шмальц, Кайлер Ямамото, Дилан Гюнтер и Лоусон Крауз. Результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачев.

У гостей дубль на счету Мэйсона Марчмента, еще одну шайбу забросил Бен Майерс.

«Маммот» с 33 очками занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Кракен» с 30 очками — на 12-й строчке «Запада»