«Юта» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» в гостях победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

У «Блюз» отличились Александр Тексье и Джордан Кайру. Автором единственного гола хозяев стал Майкл Кесселринг.

«Сент-Луис» набрал 52 очка и занимает 10-е место в Западной конференции, «Юта» идет 11-й с 51 баллом.