«Юта» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» на своем льду выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Майкл Кесселринг, Ник Шмальц, Клейтон Келлер и Логан Кули.

Авторами голов «Блюз» стали Тайлер Такер и Джейк Нейборс.

«Юта» набрала 45 очков и занимает 11-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» идет на 10-й строчке с 48 баллами.