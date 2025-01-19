«Юта» дома победила «Сент-Луис»

«Юта» переиграла «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев отличились Майкл Кесселринг, Ник Шмальц, Клейтон Келлер и Логан Кули.

В составе «Блюз» шайбы забросили Тайлер Такер и Джейк Нейборс.

«Юта» набрала 45 очков в 45 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» идет 10-м с 48 баллами за 47 встреч.