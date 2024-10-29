«Юта» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

«Юта» с 10 очками в 10 матчах занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 16-й строчке с 4 очками в 10 играх.