«Юта» переиграла «Сан-Хосе», Сергачев забил два гола и отдал пас

«Юта» победила «Сан-Хосе» в домашнем предсезонном матче НХЛ — 6:4.

В составе хозяев голы забили российский нападающий Михаил Сергачев (дважды), Дилан Гюнтер, Эндрю Агоззино, Кайлер Ямамото, Клейтон Келлер и Брендон Танев, также у Сергачева результативный пас.

У гостей шайбы на счету Адама Годдетта, Тайлера Тоффоли, Барклая Гудроу и Уильяма Смита. Российский нападающий «Шаркс» Шакир Мухамадуллин сделал голевую передачу.

«Юта» и «Сан-Хосе» сыграли последний предсезонный матч. «Маммот» проведет первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 10 октября против «Колорадо», а «Шаркс» встретятся с «Вегасом» 10 октября.