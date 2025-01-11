«Юта» обыграла «Сан-Хосе»

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

В составе хозяев шайбы забросили Ник Шмалц и Баррет Хэйтон, у гостей гол на счету Фабиана Зеттерлунда.

После этого матча «Юта» с 43 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 32 очками — на 15-й строчке.