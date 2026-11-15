Сергачев забил 6-й гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил шайбу в ворота «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний россиянин отличился на 9-й минуте. Он реализовал большинство и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2026/27 в 21 матче Сергачев набрал 21 (6+15) очко.