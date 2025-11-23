«Юта» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» на своем льду обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Маммот» с 25 очками занимают восьмое в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 22 очками — на 14-й строчке «Востока».