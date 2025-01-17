«Рейнджерс» обыграли «Юту», Панарин оформил дубль
«Рейнджерс» на выезде переиграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Российский нападающий гостей Артемий Панарин забросил две шайбы. Теперь у 33-летнего россиянина 47 (19+28) очков в 42 играх этого сезона.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 из 31 броска по своим воротам.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился голевой передачей и достиг отметки в 30 (8+22) очков в 44 играх.
«Рейнджерс» набрали 45 очков в 44 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 43 очка в 44 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)
Голы: Маччелли — 6 (Хэйтон, Коул), 1:01 — 1:0. Панарин — 18 (Лафренье), 3:42 — 1:1. Маччелли — 7 (Хэйтон, Сергачев), 8:12 — 2:1. Калиев — 1 (Хытил, Вааканайнен), 16:25 — 2:2. Кули — 13 (бол., Келлер, Шмальц), 20:57 — 3:2. Смит — 9 (мен., Шнайдер, Линдгрен), 40:28 — 3:3. Крайдер — 14 (Кэррик), 50:22 — 3:4. Панарин — 19 (п.в., Кэррик, Фокс), 59:22 — 3:5.
Вратари: Веймелка (58:21 — 59:22) — Шестеркин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (15+8+8) — 25 (8+6+11).
Наши: Сергачев (22.16/2/-2) — Панарин (18.32/4/+2).
17 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.
|Столичный дивизион
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|15
|65
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|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
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|45
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|50
|5
|Филадельфия
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|20
|26
|46
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|26
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|55
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|51
|4
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|46
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|24
|49
|5
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|44
|22
|22
|48
|6
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|44
|22
|22
|48
|7
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|21
|23
|46
|8
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|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|59
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
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|47
|14
|33
|34
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 Б
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 5
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 1
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|0 : 1 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 5
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|1 : 3
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 2 Б
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|3 : 5
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -