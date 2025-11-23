«Рейнджерс» в гостях уступили «Юте», Гавриков набрал 2 очка, Панарин отметился голом

«Юта» на своем льду обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хоязев по шайбе забросили Джон-Джейсон Петерка, Клэйтон Келлер и Ник Десаймон. У гостей 2 (1+1) очка набрал Владислав Гавриков, еще один гол на счету Артемия Панарина.

«Маммот» набрали 25 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 22 очками — на 14-й строчке «Востока».