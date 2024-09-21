«Юта» подписала новый 8-летний контракт с форвардом Гюнтером

«Юта» объявила о продлении контракта с нападающим Диланом Гюнтером. Новое соглашение с 21-летним канадцем рассчитано на 8 лет.

По информации Puckpedia, среднегодовая зарплата составит 7,14 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Гюнтер провел 45 матчей за «Аризону» и набрал 35 (18+17) очков. В АХЛ на его счету 28 (10+18) очков в 29 играх АХЛ.