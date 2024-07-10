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Сегодня, 08:32

«Юта» подписала российского защитника Дуду

Алина Савинова
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«Юта» заключила соглашение с российским защитником Артемом Дудой, сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в соцсетях.

Контракт с 20-летним хоккеистом рассчитан на три года.

Дуда летом 2023-го переехал в США, где поступил на обучение в Университет Мэна. В декабре того же года он получил запрет на выступления от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) из-за действующего на тот момент контракта с ЦСКА.

В 2022 году «Аризона» выбрала российского хоккеиста под 36-м номером драфта НХЛ.

Ранее «Юта» объявила о подписании контракта с российским нападающим Егором Соколовым.

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ХК Юта
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