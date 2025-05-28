«Юта» подписала контракт новичка с россиянином Симашевым

«Юта» объявила о подписании трехлетнего контракта новичка с российским защитником Дмитрием Симашевым.

Хоккеист был выбран «Аризоной» (предшественник «Юты» в НХЛ) на драфте в 2023 году под шестым номером.

«Мы очень рады подписать контракт с Дмитрием. Он зарекомендовал себя как один из самых перспективных защитников в НХЛ, и мы с нетерпением ждем возможности наблюдать за его игрой за «Юту» в течение многих лет», — заявил генеральный менеджер клуба Билл Армстронг.

Симашев с 2020 года выступал в системе «Локомотива». В минувшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 20-летний защитник провел 56 матчей и набрал 6 (1+5) очков. В плей-офф он принял участие в 21 игре, отметившись одной результативной передачей.