«Юта» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Юту» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

За «Пингвинз» шайбы забросили Маркус Петтерссон, Эрик Карлссон и Сидни Кросби. У «Юты» отличились Михаил Сергачев и Майкл Карконе.

«Питтсбург» расположился на 15-й строчке Восточной конференции с 50 очками, «Юта» с 50 баллами занимает 10-е место на «Западе».