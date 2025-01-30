«Питтсбург» обыграл «Юту» в овертайме

«Питтсбург» на выезде переиграл «Юту» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Пингвинз» отличились Маркус Петтерссон, Эрик Карлссон и Сидни Кросби решивший исход матча в овертайме.

В составе хозяев шайбы забросили Михаил Сергачев и Майкл Карконе.

«Питтсбург» набрал 50 очков в 53 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции, «Юта» идет 10-й на «Западе» с 50 баллами в 50 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сергачев — 9 (бол., Шмальц, Кули), 14:51 — 1:0. Петтерссон — 3 (Кросби, Грызлик), 26:40 — 1:1. Карконе — 4 (Марино, Бьюгстад), 28:36 — 2:1. Карлссон — 5, 46:17 — 2:2. Кросби — 16 (Гласс, Ракелль), 63:54 — 2:3.

Вратари: Ингрэм — Неделькович.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 29 (12+7+9+1) — 29 (4+15+9+1).

Наши: Сергачев (25.57/3/0) — -.

30 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.