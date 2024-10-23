«Юта» — «Оттава»: видеообзор матча

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«Оттава» в гостях одержала победу над «Ютой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

«Оттава» (8 очков) поднялась на пятое место в Восточной конференции НХЛ. «Юта» (9) идет пятой на «Западе».