«Оттава» обыграла «Юту» в НХЛ
«Оттава» в гостях одержала победу над «Ютой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
По шайбе забросили Дрейк Батерсон, Клод Жиру, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак.
«Оттава» (8 очков) поднялась на пятое место в Восточной конференции НХЛ. «Юта» (9) идет пятой на «Западе».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Юта» — «Оттава» — 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)
Голы: Батерсон — 4 (Норрис, Дженсен), 11:43 — 0:1. Жиру — 2 (Дженсен), 13:06 — 0:2. Грейг — 1 (бол.), 18:05 — 0:3. Ткачак — 3 (Шабо, Штюцле), 19:52 — 0:4.
Вратари: Ингрэм (Веймелка, 20:00) — Форсберг.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 31 (10+14+7) — 22 (9+5+8).
Наши: Сергачев (22.37/3/-1) — -.
23 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
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|7
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|2
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|4
|3
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|7
|4
|3
|8
|6
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|7
|3
|4
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|7
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|7
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|Лос-Анджелес
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|3
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|8
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|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|0 : 4
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
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|
Вегас – Лос-Анджелес
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