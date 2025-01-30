«Юта» определила три финальных варианта названия клуба

«Юта» выбрала три варианта названия, сообщает пресс-служба клуба.

Среди них действующее название «Utah Hockey Club», «Utah Mammoth» («Мамонт») и «Utah Wasatch» («Горный перевал»). Отмечается, что финальное решение будет принято после голосования фанатов.

Ранее команда отказалась от вариантов «Yeti» («Йети»), «Blizzard» («Метель») и «Venom» («Яд»), так как они были отклонены патентным ведомством США.

После 50 матчей «Юта» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ с 50 очками.