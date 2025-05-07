«Юта» объявила новое название клуба

Хоккейный клуб «Юта» объявил о новом названии команды — «Юта Мамонт», сообщает пресс-служба клуба. Также был представлен новый логотип команды.

Название выбрано путем голосования болельщиков. В финальном списке значились три варианта: хоккейный клуб «Юта», «Юта Мамонт» и «Разбойники Юты».

В прошлом сезоне «Юта» заняла 11-е место в Западной конференции, набрав 89 очков после 82 игр. Российский защитник Михаил Сергачев набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, став лучшим снайпером и ассистентом среди российских защитников.