«Юта» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» дома проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У хозяев единственный гол забил нападающий Даниил Бут. У 20-летнего россиянина в этом сезоне 3 (1+2) очка в 10 играх. У гостей заброшенными шайбами отметились Коннор Браун и Стефан Ноесен.

«Нью-Джерси» набрал 41 очко в 35 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 37 играх.