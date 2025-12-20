Бут забросил первую шайбу в НХЛ

«Юта» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 10-й минуте первого периода российский нападающий Даниил Бут реализовал большинство. Для 20-летнего россиянина это первый гол в сезоне. Теперь у него 3 (1+2) очка в 10 играх.

Бут был выбран «Маммот» на драфте 2023 года под общим 12-м номером. В мае 2025-го он подписал трехлетний контракт новичка.

Дебютный матч в НХЛ российский нападающий провел 4 декабря против «Анахайма» (0:7).