«Юта» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» одержал победу над «Ютой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

У «Канадиенс» дубль оформил Кирби Дак, еще по шайбе забросили Майк Мэтисон, Патрик Лайне и Коул Кофилд.

Авторами голов хозяев стали Джош Доан, Ник Бьюгстад и Логан Кули.

«Монреаль» набрал 46 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции, «Юта» 11-й строчке на «Западе» с 43 баллами.