«Монреаль» на выезде переиграл «Юту»

«Монреаль» одержал победу над «Ютой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Канадиенс» дубль оформил Кирби Дак, еще по шайбе забросили Майк Мэтисон, Патрик Лайне и Коул Кофилд.

Авторами голов хозяев стали Джош Доан, Ник Бьюгстад и Логан Кули.

«Монреаль» набрал 46 очков в 43 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции, «Юта» идет 11-й на «Западе» с 43 баллами в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Монреаль» — 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Голы: Доан — 2 (бол., Келлер, Шмальц), 2:11 — 1:0. Мэтисон — 3 (Кофилд, Хатсон), 3:18 — 1:1. Бьюгстад — 5 (Кессельринг, Маччелли), 19:06 — 2:1. Лайне — 10 (Ньюхук, Каррье), 30:40 — 2:2. Дак — 7 (Хатсон), 38:34 — 2:3. Кули — 12 (Шмальц, Келлер), 43:07 — 3:3. Кофилд — 24 (Хатсон, Мэтисон), 46:33 — 3:4. Дак — 8 (Каррье), 56:15 — 3:5.

Нереализованный буллит: Эванс (Монреаль), 53:21.

Вратари: Веймелка — Монтембо.

Штраф: 18 — 24.

Броски: 25 (14+6+5) — 26 (3+12+11).

Наши: Сергачев (24.07/0/-3) — -.

15 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.