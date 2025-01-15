«Монреаль» на выезде переиграл «Юту»
«Монреаль» одержал победу над «Ютой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У «Канадиенс» дубль оформил Кирби Дак, еще по шайбе забросили Майк Мэтисон, Патрик Лайне и Коул Кофилд.
Авторами голов хозяев стали Джош Доан, Ник Бьюгстад и Логан Кули.
«Монреаль» набрал 46 очков в 43 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции, «Юта» идет 11-й на «Западе» с 43 баллами в 43 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Монреаль» — 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
Голы: Доан — 2 (бол., Келлер, Шмальц), 2:11 — 1:0. Мэтисон — 3 (Кофилд, Хатсон), 3:18 — 1:1. Бьюгстад — 5 (Кессельринг, Маччелли), 19:06 — 2:1. Лайне — 10 (Ньюхук, Каррье), 30:40 — 2:2. Дак — 7 (Хатсон), 38:34 — 2:3. Кули — 12 (Шмальц, Келлер), 43:07 — 3:3. Кофилд — 24 (Хатсон, Мэтисон), 46:33 — 3:4. Дак — 8 (Каррье), 56:15 — 3:5.
Нереализованный буллит: Эванс (Монреаль), 53:21.
Вратари: Веймелка — Монтембо.
Штраф: 18 — 24.
Броски: 25 (14+6+5) — 26 (3+12+11).
Наши: Сергачев (24.07/0/-3) — -.
15 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|44
|29
|15
|63
|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
|Тампа-Бэй
|42
|23
|19
|49
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|43
|21
|22
|46
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|57
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
|15.01
|03:00
|
Торонто – Даллас
|1 : 4
|15.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|2 : 4
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|3 : 0
|15.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 6
|15.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|6 : 2
|15.01
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 2 Б
|15.01
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|0 : 2
|15.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|1 : 2 Б
|15.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|6 : 1
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|5 : 3
|15.01
|05:00
|
Юта – Монреаль
|3 : 5
|15.01
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ