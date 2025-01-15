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Сегодня, 08:34

«Монреаль» на выезде переиграл «Юту»

Даниил Аршавский
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«Монреаль» одержал победу над «Ютой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Канадиенс» дубль оформил Кирби Дак, еще по шайбе забросили Майк Мэтисон, Патрик Лайне и Коул Кофилд.

Авторами голов хозяев стали Джош Доан, Ник Бьюгстад и Логан Кули.

«Монреаль» набрал 46 очков в 43 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции, «Юта» идет 11-й на «Западе» с 43 баллами в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Монреаль» — 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Голы: Доан — 2 (бол., Келлер, Шмальц), 2:11 — 1:0. Мэтисон — 3 (Кофилд, Хатсон), 3:18 — 1:1. Бьюгстад — 5 (Кессельринг, Маччелли), 19:06 — 2:1. Лайне — 10 (Ньюхук, Каррье), 30:40 — 2:2. Дак — 7 (Хатсон), 38:34 — 2:3. Кули — 12 (Шмальц, Келлер), 43:07 — 3:3. Кофилд — 24 (Хатсон, Мэтисон), 46:33 — 3:4. Дак — 8 (Каррье), 56:15 — 3:5.

Нереализованный буллит: Эванс (Монреаль), 53:21.

Вратари: Веймелка — Монтембо.

Штраф: 18 — 24.

Броски: 25 (14+6+5) — 26 (3+12+11).

Наши: Сергачев (24.07/0/-3) — -.

15 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Юта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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15.01 03:00
Торонто – Даллас
 1 : 4
15.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 2 : 4
15.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 3 : 0
15.01 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 3 : 6
15.01 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 6 : 2
15.01 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 2 Б
15.01 03:30
Айлендерс – Оттава
 0 : 2
15.01 03:30
Нью-Джерси – Флорида
 1 : 2 Б
15.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
 6 : 1
15.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Вегас
 5 : 3
15.01 05:00
Юта – Монреаль
 3 : 5
15.01 05:00
Колорадо – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
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