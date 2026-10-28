«Юта» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Миннесота» обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Игра проходила на арене Delta Center в Солт-Лейк-Сити 28 октября.

Счет в первом периоде открыл нападающий гостей Юэль Эрикссон Эк, реализовавший большинство. В начале второй двадцатиминутки преимущество «Миннесоты» увеличил российский форвард Кирилл Капризов, также отличившийся при игре в большинстве. В третьем периоде шайбу забросил еще один россиянин — Максим Шабанов.

Единственный гол «Юты» на счету Логана Кули, поразившего ворота за 1 минуту 21 секунду до окончания основного времени. Капризов завершил встречу с 2 (1+1) очками, доведя количество шайб в сезоне до 14. Защитник гостей Куинн Хьюз сделал две результативные передачи. Голкипер «Миннесоты» Йеспер Валльстедт отразил 26 бросков из 27.

С 20 очками «Миннесота» занимает первое место в Западной конференции НХЛ. «Юта» (16 очков) идет четвертой.

В следующем матче «Юта» 30 октября сыграет в гостях с «Питтсбургом». «Миннесота» в тот же день примет «Айлендерс».

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