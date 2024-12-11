«Юта» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» на своем льду уступила «Миннесоте» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5.

У «Юты» дубль оформил Клейтон Келлер, еще по шайбе забросили Кевин Стенлунд и Юусо Вялимяки.

В составе гостей отличились Марат Хуснутдинов, Кирилл Капризов, Маркус Юханссон, Марко Росси и Мэтт Болди.

«Юта» набрала 29 очков и занимает 10-е место в Западной конференции, «Миннесота» лидирует с 42 очками.