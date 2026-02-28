Сергачев достиг отметки в 40 очков за сезон

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

27-летний россиянин поучаствовал в первом и четвертом голах своей команды. Теперь у него 41 (9+32) очко в 59 играх этого сезона.

Всего за карьеру Сергачев провел в НХЛ 611 матчей и набрал 351 (72+279) очко.

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