«Юта Мамонт» представила свой новый логотип
Хоккейный клуб «Юта», сыгравший свой первый сезон в НХЛ, определился с полным названием — «Юта Мамонт». Также был представлен новый логотип команды и фирменные цвета.
«Когда дело дошло до названия команды, мы сделали нечто беспрецедентное — провели четыре раунда общественного голосования, включая сбор отзывов не только о потенциальных названиях, но и о потенциальных логотипах. Мы ценим страсть жителей Юты и то, как они проявили себя в поддержке команды во время ее первого сезона, и энергию, которую они привнесли в голосование по определению идентичности», — приводит пресс-служба клуба слова Райана и Эшли Смит, владельцов «Юта Мамонт».
«Логотип отражает свирепую силу мамонта с поднятыми бивнями и готовностью к атаке. В логотипе есть отсылки к штату, включая горный хребет Уосатч и заснеженные вершины, которые образуют корону зверя; форма Юты, которая тонко встроена в силуэт горы; и изогнутый бивень, образующий жирную букву U, — говорится в пресс-релизе.
В сезоне-2024/25 «Юта» набрала 89 очков и заняла 11-е место в Западной конференции. За команду выступает российский защитник Михаил Сергачев, который набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|18.11
|03:00
|Флорида – Ванкувер
|- : -
|18.11
|03:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|18.11
|03:00
|Баффало – Эдмонтон
|- : -
|18.11
|03:00
|Бостон – Каролина
|- : -
|18.11
|03:30
|Коламбус – Монреаль
|- : -
|18.11
|06:00
|Анахайм – Юта
|- : -