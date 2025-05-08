«Юта Мамонт» представила свой новый логотип

Хоккейный клуб «Юта», сыгравший свой первый сезон в НХЛ, определился с полным названием — «Юта Мамонт». Также был представлен новый логотип команды и фирменные цвета.

«Когда дело дошло до названия команды, мы сделали нечто беспрецедентное — провели четыре раунда общественного голосования, включая сбор отзывов не только о потенциальных названиях, но и о потенциальных логотипах. Мы ценим страсть жителей Юты и то, как они проявили себя в поддержке команды во время ее первого сезона, и энергию, которую они привнесли в голосование по определению идентичности», — приводит пресс-служба клуба слова Райана и Эшли Смит, владельцов «Юта Мамонт».

«Логотип отражает свирепую силу мамонта с поднятыми бивнями и готовностью к атаке. В логотипе есть отсылки к штату, включая горный хребет Уосатч и заснеженные вершины, которые образуют корону зверя; форма Юты, которая тонко встроена в силуэт горы; и изогнутый бивень, образующий жирную букву U, — говорится в пресс-релизе.

В сезоне-2024/25 «Юта» набрала 89 очков и заняла 11-е место в Западной конференции. За команду выступает российский защитник Михаил Сергачев, который набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах.