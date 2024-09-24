«Юта» обыграла «Лос-Анджелес» в овертайме в выставочном матче НХЛ

«Юта» дома победила «Лос-Анджелес» в выставочном матче НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забили Лоусон Крауз и Александр Керфут, у гостей отличились Джефф Мэлотт и Алекс Туркотт.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Юты» Клэйтон Келлер.

«Юта» — новичок НХЛ, сезон-2024/25 станет для команды дебютным в лиге.