«Юта» выиграла у «Лос-Анджелеса», Сергачев набрал одно очко

«Юта» победила «Лос-Анджелес» предсезонном матче НХЛ — 2:1.

Российский защитник «мамонтов» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Лос-Анджелес» встретится с «Колорадо» (8 октября), а спустя 2 дня уже «Юта» сыграет против «Эвеланш».

НХЛ

Предсезонный матч

«Юта» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)