«Лос-Анджелес» переиграл «Юту», Кузьменко забил один гол

«Лос-Анджелес» выиграл у «Юты» в предсезонном матче НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко забросил одну шайбу, открыв счет на 11-й минуте первого периода.

Российский форвард «мамонтов» Даниил Бут набрал 2 (1+1) очка.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Лос-Анджелес» сыграет с «Колорадо» 8 октября, а «Юта» встретится с «Эвеланш» спустя два дня.

НХЛ

Предсезонный матч

«Юта» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)