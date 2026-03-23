«Лос-Анджелес» проиграл «Юте» и потерпел третье поражение кряду, Панарин забросил одну шайбу

«Лос-Анджелес» на выезде уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У гостей отличились Алекс Лафферье, Куинтон Байфилд и российский нападающий Артемий Панарин. В активе 34-летнего форварда теперь 17 (6+11) очков в 14 матчах за «Кингз» после обмена из «Рейнджерс».

По дублю у хозяев оформили Лоусон Крауз и Ник Шмальц. Михаил Сергачев сделал результативную передачу.

«Юта» (80 очков) занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Лос-"Анджелес» потерпел третье поражение подряд и с 73 очками идет девятым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 марта, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Лос-Анджелес

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