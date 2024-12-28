«Юта» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на выезде обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Колорадо» одержал четвертую победу подряд. Команда набрала 44 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 38 очками — на 10-й строчке.