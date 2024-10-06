«Колорадо» проиграл «Юте», Георгиев сделал 18 сэйвов

«Юта» победила «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 2:1.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 18 из 20 бросков по своим воротам.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).