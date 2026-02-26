Сергачев сделал 30-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

27-летний россиянин на 11-й минуте второго периода ассистировал Дилану Гюнтеру, который реализовал большинство и сделал счет 1:2.

Теперь у Сергачева 30 результативных передач в этом сезоне НХЛ. Также у него 9 заброшенных шайб в 58 играх.