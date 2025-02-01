«Юта» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» в овертайме со счетом 3:2.

После этого матча «Коламбус» с 59 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Юта» с 51 очком — на 10-й строчке «Запада».