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Сегодня, 07:43

«Коламбус» в овертайме обыграл «Юту», Марченко забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Кирилл Марченко, Кент Джонсон и Зак Веренски. У хозяев шайбы забросили Ник Шмальц и Александр Керфут.

В текущем сезоне Марченко провел 52 матча, в которых набрал 54 (21+33) очка.

После этого матча «Коламбус» с 59 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Юта» с 51 очком — на 10-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Коламбус» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шмальц — 11 (бол., Хэйтон, Келлер), 20:41 — 1:0. Керфут — 7 (Марино, Келлер), 40:29 — 2:0. Марченко — 21 (Фантилли, Веренски), 46:25 — 2:1. К. Джонсон — 15 (ван Римсдайк, Фаббро), 51:42 — 2:2. Веренски — 17 (К. Силлинджер), 61:01 — 2:3.

Вратари: Веймелка — Тарасов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (13+10+11+1) — 23 (9+6+7+1).

Наши: Сергачев (23.29/1/+1) — Воронков (18.48/2/0), Марченко (19.01/1/0), Проворов (19.14/1/-1).

1 февраля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Юта
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 51 20 31 45
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 52 31 21 66
4 Колорадо 53 30 23 62
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 50 18 32 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 51 32 19 68
2 Вегас 52 31 21 68
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
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Баффало – Нэшвилл
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Даллас – Ванкувер
 5 : 3
1.02 05:00
Юта – Коламбус
 2 : 3 ОТ
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Колорадо – Сент-Луис
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Флорида – Чикаго
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