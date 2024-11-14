«Юта» победила «Каролину», Сергачев забросил шайбу

«Юта» на своем льду обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Юту» шайбы забросили оформивший дубль Ник Бьюгстад, Джек Макбэйн и российский защитник Михаил Сергачев.

В текущем сезоне 26-летний россиянин набрал 11 (3+8) очков в 16 матчах.

Автором единственного гола «Харрикейнз» стал Мартин Нечас.

«Юта» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Каролина» с 22 очками расположилась на 3-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» - «Каролина» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Бьюгстад — 1, 17:55 — 1:0. Нечас — 9 (бол., Гостисбеер, Ахо), 30:04 — 1:1. Макбэйн — 4 (Кессельринг), 45:09 — 2:1. Сергачев — 3 (Гюнтер, Маччелли), 47:11 — 3:1. Бьюгстад — 2 (Кессельринг, Шмальц), 47:28 — 4:1.

Вратари: Веймелка — Кочетков (Мартин, 47:11, 59:01).

Штраф: 25 — 2.

Броски: 21 (8+5+8) — 50 (15+17+18).

Наши: Сергачев (24.45/2/+1) — Орлов (19.18/2/-2), Свечников (21.00/7/0).

14 ноября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11 131 зритель.