«Юта» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» переиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на Scotiabank Saddledome в Калгари.

Голы «Юты» на счету Лоусона Крауза, Клейтона Келерра, Кевина Стенлунда и Логана Кули (два). У «Флеймз» шайбы забросили Коннор Зари и Брейден Пачал.