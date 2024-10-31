Гол и две голевые передачи Сергачева помогли «Юте» обыграть «Калгари»

Читать «СЭ» в

«Юта» выиграла у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Флэймз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

«Юта» набрала 12 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Калгари» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Керфут — 1 (Кессельринг, Сергачев), 4:41 — 1:0. Хэйтон — 5 (Шмальц, Коул), 19:58 — 2:0. Манта — 3 (Кирклэнд, Уигар), 23:53 — 2:1. Ламуро — 1 (Стенлунд, Макбэйн), 24:10 — 3:1. Сергачев — 2 (бол., Гюнтер, Шмальц), 36:32 — 4:1. Келлер — 6 (бол., Гюнтер, Сергачев), 45:13 — 5:1.

Вратари: Ингрэм — Вольф.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (8+8+12) — 31 (13+10+8).

Наши: Сергачев (22.46/1/+1) — Кузьменко (14.50/2/-1).

31 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.