Гол и две голевые передачи Сергачева помогли «Юте» обыграть «Калгари»
«Юта» выиграла у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Флэймз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.
«Юта» набрала 12 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 11 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Калгари» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Керфут — 1 (Кессельринг, Сергачев), 4:41 — 1:0. Хэйтон — 5 (Шмальц, Коул), 19:58 — 2:0. Манта — 3 (Кирклэнд, Уигар), 23:53 — 2:1. Ламуро — 1 (Стенлунд, Макбэйн), 24:10 — 3:1. Сергачев — 2 (бол., Гюнтер, Шмальц), 36:32 — 4:1. Келлер — 6 (бол., Гюнтер, Сергачев), 45:13 — 5:1.
Вратари: Ингрэм — Вольф.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 28 (8+8+12) — 31 (13+10+8).
Наши: Сергачев (22.46/1/+1) — Кузьменко (14.50/2/-1).
31 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
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|6
|14
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
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|6
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|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
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|5
|4
|11
|6
|Айлендерс
|10
|3
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|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
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|3
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|7
|Атлантический дивизион
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|П
|О
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|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
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|7
|3
|14
|3
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|5
|5
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|4
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|4
|10
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|6
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|6
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|10
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|9
|8
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|6
|9
|Центральный дивизион
|И
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|П
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|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
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|9
|6
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|5
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|11
|2
|9
|6
|31.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 0
|31.10
|02:30
|
Детройт – Виннипег
|2 : 6
|31.10
|04:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|2 : 5
|31.10
|04:30
|
Юта – Калгари
|5 : 1
|31.10
|05:30
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|31.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|6 : 3