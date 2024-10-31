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Сегодня, 07:16

Гол и две голевые передачи Сергачева помогли «Юте» обыграть «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» выиграла у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Флэймз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

«Юта» набрала 12 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Калгари» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Керфут — 1 (Кессельринг, Сергачев), 4:41 — 1:0. Хэйтон — 5 (Шмальц, Коул), 19:58 — 2:0. Манта — 3 (Кирклэнд, Уигар), 23:53 — 2:1. Ламуро — 1 (Стенлунд, Макбэйн), 24:10 — 3:1. Сергачев — 2 (бол., Гюнтер, Шмальц), 36:32 — 4:1. Келлер — 6 (бол., Гюнтер, Сергачев), 45:13 — 5:1.

Вратари: Ингрэм — Вольф.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (8+8+12) — 31 (13+10+8).

Наши: Сергачев (22.46/1/+1) — Кузьменко (14.50/2/-1).

31 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Юта
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3 Вашингтон 8 6 2 12
4 Каролина 8 6 2 12
5 Коламбус 9 5 4 11
6 Айлендерс 10 3 7 8
7 Филадельфия 10 3 7 7
8 Питтсбург 11 3 8 7
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 10 7 3 14
3 Торонто 10 5 5 11
4 Оттава 9 5 4 10
5 Баффало 10 4 6 9
6 Детройт 10 4 6 9
7 Монреаль 10 4 6 9
8 Бостон 10 4 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 10 9 1 18
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Юта 11 5 6 12
5 Сент-Луис 10 5 5 10
6 Колорадо 11 5 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 7 3 15
2 Лос-Анджелес 10 5 5 12
3 Ванкувер 8 4 4 11
4 Сиэтл 10 5 5 11
5 Калгари 10 5 5 11
6 Анахайм 9 4 5 9
7 Эдмонтон 10 4 6 9
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