«Юта» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» одержала победу над «Ютой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 9 января и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пантерз».

«Флорида» набрала 52 балла в 42 матчах и поднялась на четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Юта» с 41 очком после 40 игр идет на 11-й позиции на «Западе».