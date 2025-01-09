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Сегодня, 12:27

«Юта» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова
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«Флорида» одержала победу над «Ютой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 9 января и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пантерз».

«Флорида» набрала 52 балла в 42 матчах и поднялась на четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Юта» с 41 очком после 40 игр идет на 11-й позиции на «Западе».

Хоккей
НХЛ
ХК Юта
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 42 25 17 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
Результаты / календарь
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9.01 03:30
Вашингтон – Ванкувер
 2 : 1 ОТ
9.01 03:30
Чикаго – Колорадо
 3 : 1
9.01 06:00
Юта – Флорида
 1 : 4
9.01 06:30
Лос-Анджелес – Калгари
 - : -
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